Лига наций

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка Лиги наций.

Сборная Нидерландов сойдется в противостоянии с Италией в поединке второго тура Лиги наций Дивизиона А.

В первом матче турнира "оранжевые" добыли минимальную, но уверенную победу над Польшей, тогда как подопечные Роберто Манчини остались довольствоваться ничейным результатом против Боснии и Герцеговины.

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча Нидерланды — Италия, который состоится в понедельник, 7 сентября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.