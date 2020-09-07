Лига наций

Football.ua анонсирует матч второго тура Лиги наций.

Сегодня, седьмого сентября, на Йохан Кройфф Арене состоится поединок второго тура Лиги наций, в котором Нидерланды, в рамках своей группы в Дивизионе А, сразятся с командой Италии под руководством Роберто Манчини.

Нидерланды — Италия

Понедельник, 7 сентября, Йохан Кройфф Арена, главный арбитр — Феликс Брых (Германия). Прямая трансляция на Футбол 1

Сборная Нидерландов накануне нового розыгрыша Лиги наций столкнулась с серьезной головной болью — Рональд Куман, с помощью которого "оранжевые" сумели значительно восстановить свои позиции в европейском футболе, покинул команду, отправившись вслед за своей мечтой — Барселоной. Нидерланды, находившись несколько дней в подвешенном состоянии, попали в руки Дуайту Лодевегесу. Тем не менее, менеджер находится в статусе исполняющего обязанности.

Тренер, откровенно, с интересной биографией — наставник работал в Канаде, Японии, ОАЭ, был во главе многих нидерландских клубов и даже пару месяцев руководил ПСВ. Последние два года Лодевегес провел в качестве ассистента Кумана.

Новый, возможно временный, наставник "оранжевый" дебютировал вполне себе удачно — команда в родных стенах минимально обыграла в Польшу, а свой дебютный гол за национальную сборную забил Стивен Бергвейн. И все же, на сегодняшний день Италия — это более серьезное испытание.

Команда Манчини, в свою очередь, вполне неожиданно допустила осечку в стартовом туре в игре против боснийцев. Причем балканцы еще и первыми открыли счет — очередным голом отличился лидер Эдин Джеко. Италия счет сравняла, и финальный свисток зафиксировал ничью 1:1. Не самый плохой результат для обеих команд, но Босния сумела прервать 11-матчевую победную серию итальянцев.

А вот в личный встречах у Нидерландов против Италии все печально. Последний раз "оранжевые" побеждали коллектив из Апеннин еще в 2008 году, а пять последующих встреч завершились двумя победами Италии и тремя ничейными результатами. За всю историю, Нидерланды обыгрывали соперника три раза, а итальянцы одерживали победу в девяти встречах.

Ориентировочный состав:

Нидерланды: Силлессен — Аке, ван Дейк, Хатебур, Велтман — Промес, де Йонг, де Роон, Вейналдум, Бергвейн — Депай

Италия: Доннарумма — Ди Лоренко, Кьеллини, Бонуччи, Спинаццола — Дзаньоло, Жоржиньо, Барелла — Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Не сыграют: де Лихт, де Врей, Блинд — Бернардески, Тонали, Бастони, Кастровилли, Верратти

Тренеры говорят:

Дуайт Лодевегес (Нидерланды): Мы довольно хорошо сыграли с Польшей. Это крепкая команда с классными игроками, но она приехала играть от обороны. Было трудно ее проходить. Будет очень интересно сыграть с Италией. Они в чем-то похожи на нас. У нас было несколько игроков под вопросом, но, вроде, все нормально. В принципе, все готовы выйти на поле. В том числе и счастливый молодой отец Дензел Думфрис. Рождение ребенка не мешает играть в футбол.

Роберто Манчини (Италия): Поедем в Нидерланды играть на победу, как мы всегда делаем. Рано или поздно наша победная серия должна была прерваться. Хорошо, что она закончилась ничьей, а не поражением. Основную структуру мы сохраним, но замены будут. Футболисты не могут играть каждый третий день.