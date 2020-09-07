Лига наций

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках подгруппы 1 лиги A, в котором сыграют Нидерланды и Италия.

Во втором туре группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках квартета 1 дивизиона А состоится встреча двух главных претендентов на выход в плей-офф: Нидерландов и Италии. Тремя днями ранее коллектив Дуайта Лодевежеса одержал минимальную победу над Польшей (1:0), а подопечные Роберто Манчини расписали домашнюю мировую с Боснией и Герцеговиной (1:1).

На этом фоне, у "орнанжевых" в стартовом составе наблюдается лишь одна замена: вместо Бергвейна сыграет ван де Беек, при этом Вейналдум перейдет на правый фланг атаки. У Италии ротация куда глубже. Поменялись фланги защиты: вместо Флоренци и Бираги сыграют Д’Амброзио и Спинаццола, в центре поля лишь Барелла сохранил свое место в старте, а в атаке произошла обещанная от Манчини ротация на позиции форварда, а также Кьеза потерял свое место в основе.

Нидерланды: Силлессен — Хатебур, Велтман, ван Дейк, Аке — де Роон, ван де Беек, Ф. де Йонг — Вейналдум, Депай, Промес.

Запасные: Крул, Бизот, Тете, Фер, Бергвейн, Бабель, Схюрс, Строотман, Ихаттарен, Вейндал, Л. де Йонг, Думфрис.



Италия: Доннарумма — Д’Амброзио, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Локателли — Дзаньоло, Иммобиле, Инсинье.

Запасные: Сиригу, Краньо, Ди Лоренцо, Кристанте, Пеллегрини, Белотти, Манчини, Кьеза, Ачерби, Флоренци, Кин, Капуто.



Матч Нидерланды — Италия начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.