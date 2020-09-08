Капитан французов рассказал о прогрессе форварда.
Антони Мартиаль, getty images
08 сентября 2020, 07:25
Голкипер сборной Франции Уго Льорис высказал свое мнение об игре своего партнера по команде — нападающего Антони Мартиаля.
"Я не знаю, связано ли это с его отношениями с Солскьяером, но мы видим, что он более уверен в себе. В Манчестер Юнайтед очень хорошее взаимопонимание с игроками, которые его окружают".
"От него будут ожидать многого, он должен будет подтвердить свой уровень, выдав хороший сезон. Он стремится преуспеть в рамках любого отрезка времени, что ему выделяют на поле", — сказал Льорис официальному сайту УЕФА.
Ранее сообщалось, что у Мартиаля есть шанс занять место в основе на поединок против Хорватии, так как Килиан Мбаппе пропустит игру из-за коронавируса.