Лига наций

Капитан французов рассказал о прогрессе форварда.

Голкипер сборной Франции Уго Льорис высказал свое мнение об игре своего партнера по команде — нападающего Антони Мартиаля.

"Я не знаю, связано ли это с его отношениями с Солскьяером, но мы видим, что он более уверен в себе. В Манчестер Юнайтед очень хорошее взаимопонимание с игроками, которые его окружают".

"От него будут ожидать многого, он должен будет подтвердить свой уровень, выдав хороший сезон. Он стремится преуспеть в рамках любого отрезка времени, что ему выделяют на поле", — сказал Льорис официальному сайту УЕФА.

Ранее сообщалось, что у Мартиаля есть шанс занять место в основе на поединок против Хорватии, так как Килиан Мбаппе пропустит игру из-за коронавируса.