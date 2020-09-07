Французский нападающий пополнил число заболевших.
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07 сентября 2020, 22:21
Тест Килиана Мбаппе на коронавирус оказался положительным, сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции.
Нападающего отстранили от остальной группы футболистов и отправили на самоизоляцию.
Килиан Мбаппе провел 36 поединков, в которых отметился 30 голами и 19 результативными передачами.
Напомним, что француз получил повреждение в игре со Швецией, а потому его участие в матче с Хорватией и так было под вопросом.