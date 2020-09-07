Франция

Французский нападающий пополнил число заболевших.

Тест Килиана Мбаппе на коронавирус оказался положительным, сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции.

Нападающего отстранили от остальной группы футболистов и отправили на самоизоляцию.

Килиан Мбаппе провел 36 поединков, в которых отметился 30 голами и 19 результативными передачами.

Напомним, что француз получил повреждение в игре со Швецией, а потому его участие в матче с Хорватией и так было под вопросом.