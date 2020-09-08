Вашему вниманию видеообзор матча Лиги наций.
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08 сентября 2020, 08:24
В поединке второго тура Лиги наций сборная Италии на выезде сумела добыть минимальную победу у команды Нидерландов.
Отметим, что "оранжевые" не могут одолеть итальянцев уже шесть матчей кряду.
Нидерланды — Италия 0:1
Гол: Барелла, 45+1
Нидерланды: Силлессен — Хатебур (Думфрис, 70), Велтман, ван Дейк, Аке (Л. де Йонг, 82) — де Роон, ван де Беек (Бергвейн, 58), Ф. де Йонг — Вейналдум, Депай, Промес.
Италия: Доннарумма — Д’Амброзио, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Локателли (Кристанте, 82) — Дзаньоло (Кин, 42), Иммобиле, Инсинье (Кьеза, 90).
Предупреждения: Велтман, Вейналдум, Депай — Д’Амброзио, Кристанте, Кьеллини.