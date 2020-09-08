Лига наций

Вашему вниманию видеообзор матча Лиги наций.

В поединке второго тура Лиги наций сборная Италии на выезде сумела добыть минимальную победу у команды Нидерландов.

Отметим, что "оранжевые" не могут одолеть итальянцев уже шесть матчей кряду.

Нидерланды — Италия 0:1

Гол: Барелла, 45+1



Нидерланды: Силлессен — Хатебур (Думфрис, 70), Велтман, ван Дейк, Аке (Л. де Йонг, 82) — де Роон, ван де Беек (Бергвейн, 58), Ф. де Йонг — Вейналдум, Депай, Промес.



Италия: Доннарумма — Д’Амброзио, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Локателли (Кристанте, 82) — Дзаньоло (Кин, 42), Иммобиле, Инсинье (Кьеза, 90).



Предупреждения: Велтман, Вейналдум, Депай — Д’Амброзио, Кристанте, Кьеллини.