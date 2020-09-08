Лига наций

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги наций.

В матче второго тура Лиги наций Норвегия разгромила на выезде Северную Ирландию со счетом 5:1. Дублями в составе норвежской команды отличились Эрлинг Холанд и Александр Серлот и еще один гол забил Мохамед Эльюнусси, а у гостей забил Пэдди Макнейр.



Северная Ирландия – Норвегия 1:5

Голы: Макнейр, 6 – Эльюнусси, 2, Холанд, 7, 58, Серлот, 19, 47.

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Кэткарт, Смит, Бэллард (Бойс, 46), Даллас, Дэвис, Фергюсон, Сэвилл (Эванс, 71), Томпсон, Макнейр, Уошингтон (Лэйвери, 77).

Норвегия: Ярстейн, Эльабделлауи (Свенссон, 80), Ховланд, Айер, Алеэсами (Мелинг, 77), Юхансен (Кинг, 71), Эльюнусси, Хенриксен, Норманн, Холанд, Серлот.

Предупреждения: Бэллард, Кэткарт – Мелинг.