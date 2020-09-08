Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги наций.
Северная Ирландия – Норвегия, Getty Images
08 сентября 2020, 09:55
В матче второго тура Лиги наций Норвегия разгромила на выезде Северную Ирландию со счетом 5:1. Дублями в составе норвежской команды отличились Эрлинг Холанд и Александр Серлот и еще один гол забил Мохамед Эльюнусси, а у гостей забил Пэдди Макнейр.
Северная Ирландия – Норвегия 1:5
Голы: Макнейр, 6 – Эльюнусси, 2, Холанд, 7, 58, Серлот, 19, 47.
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Кэткарт, Смит, Бэллард (Бойс, 46), Даллас, Дэвис, Фергюсон, Сэвилл (Эванс, 71), Томпсон, Макнейр, Уошингтон (Лэйвери, 77).
Норвегия: Ярстейн, Эльабделлауи (Свенссон, 80), Ховланд, Айер, Алеэсами (Мелинг, 77), Юхансен (Кинг, 71), Эльюнусси, Хенриксен, Норманн, Холанд, Серлот.
Предупреждения: Бэллард, Кэткарт – Мелинг.