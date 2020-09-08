Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги наций.
Румыния празднует победу, фото: УЕФА
08 сентября 2020, 10:28
В поединке второго тура Лиги наций Румыния одержала выездную победу над Австрией со счетом 3:2.
В составе румынской команды забивали Алибек, Григоре, Максим, а у хозяев отличились Баумгартнер и Онисиво.
Австрия – Румыния 2:3
Голы: Баумгартнер, 17, Онисиво, 81 – Алибек, 3, Григоре, 51, Максим, 70.
Австрия: Шлагер, Пош, Хинтереггер, Лайнер, Ульмер, Баумгартлингер (Онисиво, 60), Шлагер, Баумгартнер, Гриллич (Моншайн, 81), Забитцер, Грегорич (Грбич, 73).
Румыния: Тэтэрушану, Григоре, Буркэ, Кирикеш (Неделчару, 74), Крецу, Станчу, Максим, Дяк (Янку, 40), Банку, Алибек (Пушкаш, 68), Коман.
Предупреждения: Григоре, Буркэ, Станчу.