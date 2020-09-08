Лига наций

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги наций.

В поединке второго тура Лиги наций Румыния одержала выездную победу над Австрией со счетом 3:2.

В составе румынской команды забивали Алибек, Григоре, Максим, а у хозяев отличились Баумгартнер и Онисиво.



Австрия – Румыния 2:3

Голы: Баумгартнер, 17, Онисиво, 81 – Алибек, 3, Григоре, 51, Максим, 70.

Австрия: Шлагер, Пош, Хинтереггер, Лайнер, Ульмер, Баумгартлингер (Онисиво, 60), Шлагер, Баумгартнер, Гриллич (Моншайн, 81), Забитцер, Грегорич (Грбич, 73).

Румыния: Тэтэрушану, Григоре, Буркэ, Кирикеш (Неделчару, 74), Крецу, Станчу, Максим, Дяк (Янку, 40), Банку, Алибек (Пушкаш, 68), Коман.

Предупреждения: Григоре, Буркэ, Станчу.