Лига наций

Подопечные Дидье Дешама и Златко Далича повторили результат финального матча последнего чемпионата мира (4:2).

В центральном матче игрового дня в Лиге наций встречались финалисты последнего чемпионата мира – Франция принимала Хорватию, которая жаждала реванша за поражения в решающем матче Мундиаля. Дидье Дешам произвел массу изменений в стартовом составе своей команды, так что бороться за победу пришлось уже другим игрокам. Хорваты активно начали встречу, сразу же забрав мяч под свой контроль. Они не стеснялись пробивать по воротам, но эти удары можно назвать разве что пристрелкой.

Со временем хозяева перехватили инициативу, но вовсе не торопились атаковать, спокойно перекатывая мяч. Когда казалось, что они стали полностью контролировать ход игры, "шашечные" повели в счете. Ловрен воспользовался отскоком мяча после подачи углового, технично его обработал и точно пробил в дальний угол – 0:1. Поведя в счете, подопечные Златко Далича продолжили владеть мячом, рассчитывая тут же забить второй гол. Они заработали несколько стандартных положений, но их подачи ни к чему не привели. Затем "ле бле" снова забрали мяч себе и тоже заработали ряд стандартов, но это не принесло никакой пользы. В позиционных атаках у хозяев абсолютно ничего не получалось, так что Ливакович пребывал без серьезной работы.

Через некоторое время балканцы вновь перехватили инициативу и провели несколько минут на чужой половине поля, но не смогли вскрыть оборону соперника. На 33-й минуте у французов появилась первая реальная возможность забить, когда Мартиаля вывел Гризманна на ударную позицию, но ему не удалось переиграть Ливаковича в ближнем бою. Через несколько минут у Гризманна была возможность забить прямым ударом со штрафного, но Антуан пробил неточно. Ближе к окончанию первого тайма преимущество хозяев становилось все более заметным. Они отчаянно пытались сравнять счет до ухода на перерыв. К их чести, они даже перевыполнили свой план.

На 43-й минуте Гризманн восстановил равенство, завершив красивую комбинацию своей команды с последним пасом на Мартиаля – 1:1. А в компенсированное время Антони выступил уже в роли наконечника, пробив в падении после прострела Бен Йеддера – мяч угоди в штангу, после чего попал в Ливаковича и залетел в ворота – 2:1. После этого прозвучал свисток на перерыв, который отправил команды отдыхать при минимальном преимуществе сборной Франции.

После возобновления игры гости активно пошли вперед, забрав мяч под свой контроль. Они намеревались забить быстрый гол, но не угрожали воротам соперника. Французы довольно быстро перехватили инициативу и спокойно контролировали мяч, после чего внезапно пропустили. Брекало получил пас от Ковачича из глубины поля, после чего оставил не у дел защитников соперника и пробил мимо Льориса — 2:2. После этого подопечные Далич полностью забрали мяч себе, заставив "трехцветных" рассчитывать лишь на контратаки. После подачи очередного штрафного у Перишича была возможность вывести свою команду вперед, но Иван не попал по воротам.

Практически сразу же после этого мяч перешел во владение хозяев. Забитый гол не заставил себя долго ждать. На 66-й минуте Упамекано оформил первое взятие ворот в футболке национальной сборной, выиграв позиционную борьбу после подачи углового и отправив мяч в сетку — 3:2. Снова поведя в счете, "ле бле" успокоили игру, перейдя на спокойный контроль мяча. Это длилось относительно недолго, после чего они вновь активизировались. У Мартиаля была шикарная возможность забить после паса Гризманна, но Антони не удалось переиграть Ливаковича.

Через две минуты после этого французы получили шанс увеличить разрыв в счете благодаря заработанному пенальти за игру Брозовича рукой. Жиру подошел к мячу и уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар — 4:2. Обеспечив комфортное преимущество, подопечные Дешама опустились на свою половину поля, отдав мяч сопернику. Гости пошли вперед большими силами, надеясь как можно скорее возродить интригу. Однако у них были проблемы с креативом в последней трети поля.

В концовке поединка у них была лишь одна возможность это сделать. После дальнего удара Влашича штанга приняла мяч на себя. В остальное время хозяева не давали Дешаму поводов для беспокойства, доведя матч до логического завершения. Таким образом, Франция обыграла Хорватию с тем же счетом, что и в финале Чемпионата мира-2018, повторив тот результат. После двух сыгранных туров "ле бле" идут без потерь наряду с Португалией. А вот подопечные Далича пока занимают последнее место в группе, уступая Швеции по разнице забитых и пропущенных мячей.

Франция - Хорватия 4:2

Голы: Гризманн, 43, Ливакович, 45+1 (в свои ворота), Упамекано, 65, Жиру, 77 (с пенальти) — Ловрен, 16, Брекало, 55

Франция: Льорис — Упамекано, Ленгле, Эрнандес — Сиссоко, Канте (Камавинга, 63), Нзонзи, Менди — Гризманн (Фекир, 78) — Бен Йеддер (Жиру, 63), Мартиаль

Хорватия: Ливакович — Уремович (Вида, 57), Ловрен, Чалета-Цар, Мелняк — Ковачич, Брозович, Влашич — Ребич (Брекало, 46), Крамарич, Перишич (Пашалич, 66)

Предупреждения: Ленгле, Канте, Нзонзи — Чалета-Цар, Брозович, Ловрен