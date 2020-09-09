Лига наций

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Сборная Португалии отправилась в гости к Швеции в рамках поединка второго тура Лиги наций и добилась победы с уверенным счетом.

Оба гола в составе португальцев на свой счет записал Криштиану Роналду.

Швеция — Португалия 0:2

Голы: Роналду, 45+1, 73



Швеция: Ольсен — Крафт, Линделеф, Янссон, Аугустинссон — Кулусевски, Ольссон, Свенссон, Форсберг (Свандберг, 78) — Исак (Квайсон, 71), Берг.



Португалия: Лопеш — Канселу, Диаш, Пепе, Геррейру — Моутиньо (Невеш, 73), Данилу, Фернандеш — Б. Силва (Гедеш, 22), Фелиш, Роналду (Жота, 82).



Предупреждения: Свенсон — Геррейру, Фелиш



На 44-й минуте удален Густав Свенсон (Швеция) (второе предупреждение).