Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Сборная Португалии отправилась в гости к Швеции в рамках поединка второго тура Лиги наций и добилась победы с уверенным счетом.
Оба гола в составе португальцев на свой счет записал Криштиану Роналду.
Швеция — Португалия 0:2
Голы: Роналду, 45+1, 73
Швеция: Ольсен — Крафт, Линделеф, Янссон, Аугустинссон — Кулусевски, Ольссон, Свенссон, Форсберг (Свандберг, 78) — Исак (Квайсон, 71), Берг.
Португалия: Лопеш — Канселу, Диаш, Пепе, Геррейру — Моутиньо (Невеш, 73), Данилу, Фернандеш — Б. Силва (Гедеш, 22), Фелиш, Роналду (Жота, 82).
Предупреждения: Свенсон — Геррейру, Фелиш
На 44-й минуте удален Густав Свенсон (Швеция) (второе предупреждение).