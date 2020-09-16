Лига наций

Стала известны даты перенесенных товарищеских игр сборной Украины.

Украина встретится с Францией в товарищеском матче 7 октября, сообщил официальный сайт УЕФА. Игра пройдет в Париже на стадионе Сен-Дени.

Сборные Украины и Франции провели между собой девять поединков. Преимущество на стороне двукратных чемпионов мира: 5 побед. Еще трижды команды играли вничью и один раз выиграла сборная Украины. Разница мячей – 14:5 не в нашу пользу.

Отметим, что 10 октября украинцы сыграют в третьем туре Лиги наций против Германии, а через три дня – против Испании в туре четвертом.

С поляками украинцы встретятся в Хожуве 11 ноября. В восьми предыдущих встречах команды выигрывали по три раза и дважды расходились миром. Разница мячей – 9:9.

После Польши украинцев ожидают игры с Германией (14 ноября) и Швейцарией (17 ноября) в Лиге наций.

Изначально встречи с Францией и Польшей должны была состояться в конце марта этого года, но их пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.