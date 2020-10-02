Луис Энрике вызвал в команду 25 футболистов.
Официальный сайт Королевской футбольной федерации Испании опубликовал заявку сборной на грядущий матч против Украины в рамках Лиги Наций.
Главный тренер команды Луис Энрике вызвал в стан 25 футболистов:
Вратари: Де Хеа, Кепа, Симон
Защитники: Навас, Карвахаль, Рамос, Пау Торрес, Гарсия, Диего Льоренте, Гайя, Регилон
Полузащитники: Бускетс, Родри, Мерино, Фабиан Руис, Себальос, Каналес, Кампанья
Нападающие: Родригес, Фати, Ферран Торрес, Ольмо, Траоре, Ойарсабаль, Морено
Напомним, Украина проведет свой поединок против Испании 13-го октября на НСК Олимпийский.