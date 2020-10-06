Лига наций

Украинец поделился эмоциями от дебютного вызова в национальную команду.

Правый защитник Десны Ефим Конопля, права на которого принадлежал Шахтеру, получил дебютный вызов в сборную Украины. 21-летний фулбек прокомментировал данное событие.

"Обрадовался, конечно, какие еще могут быть эмоции? Только положительные и больше никаких. Мне позвонил администратор и сказал, что меня вызвали".

"Не знаю, будут потом индивидуальные беседы с Андреем Шевченко или нет. Так, обменялись парой слов на тренировке, дал мне рабочий совет".

"С кем знаком из футболистов сборной? Со всеми, конечно же. Это же национальная команда нашей страны", — заявил Конопля в программе Футбол NEWS.

Напомним, сборная Украины проведет товарищеский матч с Францией, который пройдет седьмого октября на Стад де Франс в 22:10 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.