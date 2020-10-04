Украина

Игрок черниговского клуба будет готовиться к предстоящим поединкам.

Защитник Десны Ефим Конопля получил вызов в сборную Украины, сообщает официальный сайт УАФ.

Молодой игрок впервые прибудет в расположение национальной команды и будет готовиться к предстоящим поединкам с Францией, Германией и Испанией. Теперь 21-летний игрок не поможет молодежной сборной, куда он раньше получил вызов.

Конопля выступает в Десне на правах аренды из Шахтера. В этом сезоне защитник провел 5 поединков в футболке "северян".

Сборная Украины проведет выездной спарринг с Францией 7 октября, а 10 и 13 октября примет на НСК Олимпийский Германию и Испанию соответственно.

Ранее сообщалось, что Шевченко довызвал в сборную защитника Динамо Илью Забарного.