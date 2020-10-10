Лига наций

Наставник рассказал о подготовке ко встрече с "фурия роха".

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился своим мнением о матче с Испанией в Лиге наций.

"Нам будет противостоять очень хорошая команда. Мы знакомы с принципами ее игры. У них подобрался очень хороший микс. Молодые и голодные игроки здорово добавляют им скорости. Теперь они чуть меньше держат мяч и играют быстрее. Мы же постараемся показать свой футбол", – приводит слова Петковича официальный сайт УЕФА.

Матч Испания – Швейцария состоится в Мадриде в субботу, 10 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.