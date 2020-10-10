Лига наций

Защитник высказал свое мнение о ситуации в команде.

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь высказался о ситуации в команде накануне матча Лиги наций против Германии.

"Шевченко указал на наши ошибки, которые мы делали в прошлой игре. Я думаю, что в следующем матче надо это убирать, постараемся показать более компактную и хорошую игру", — приводит слова Соболя Футбол News.

Напомним, в предыдущей товарищеской игре Украина проиграла Франции, потерпев самое крупное поражение в истории (1:7).

Ранее грядущую игру против немецкой команды прокомментировал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.