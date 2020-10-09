Лига наций

Главный тренер национальной команды дал комментарий перед игрой против Германии.

Сборную Украины ждет поединок против Германии в рамках третьего тура Лиги наций. Инфицированных коронавирусом после тестирования не добавилось.

"Только пришли результаты последних тестов на COVID. Все они отрицательные. Приятно, что никто из игроков больше не выпадает, никто из тренеров — тоже", — приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.

Украина в товарищеском матче разгромно уступила сборной Франции. Главный тренер рассказал о разговоре, который произошел после матча. Также Шевченко описал психологическое состояние Бущана.

"После той игры у нас состоялся серьезный разговор. Несмотря на сложную ситуацию, в которой мы оказались, игроки, которые вызываются в сборную, должны принимать ответственность на себя. 1:7 — это много, это очень много. Поэтому разговор был действительно серьезный. Посмотрим на реакцию футболистов.

Для всех футболистов после такого поражения важно сыграть следующую игру. Да, Бущану непросто, в его ворота залетали невероятные мячи, были рикошеты. Такое случается, хорошо, что это произошло в одном матче.

Когда мы были во Франции, игроки сдавали тесты, и до последнего момента было непонятно, кто может сыграть сегодня. Сейчас результаты тестов пришли, заявка на игру сделана, завтра будет проще определиться с составом, чем во Франции".

Андрей Шевченко считает, что несмотря на итог встречи с Францией, тот поединок был необходим.

"Мы должны были его сыграть. Относительно исхода, заметьте, что мы не имеем такого выбора игроков, как ведущие европейские сборные. Если мы теряем одного-двух основных игроков — это уже проблема. А во Франции выпало гораздо больше".

Главный тренер сборной Украины не раз говорил, что не будет отходить от своего стиля, несмотря на статус соперника.

"Вы могли заметить, что уже со Швейцарией, Испанией и Францией мы не пытались играть первым номером. Мы не можем играть первым номером с грандами, но наши принципы остаются. Это средние и короткие передачи, контроль мяча, выход из обороны через пас.

Сейчас в команде много молодежи, надо время, чтобы найти новые связи. Если мы меняем шесть-восемь игроков, это большая проблема. Я иду на большой риск, но я должен это делать, потому что я готовлю команду к Евро-2020. Молодым футболистам дается шанс, и они должны принимать ответственность на себя".

Матч между сборными Украины и Германии смогут посетить болельщики, которые займут не более 30% мест на трибунах. Андрей Шевченко очень рад тому факту, что сможет рассчитывать на поддержку фанатов.

"Действительно, мы очень скучали по болельщикам на трибунах, мы играем для них. Думаю, решение их допустить было взвешенное. Для меня футбол без зрителей — это очень тяжело.

В завершение хочу добавить несколько слов от себя. Надеюсь, что в ближайшие два-три месяца ситуация несколько изменится к лучшему, но сейчас мы находимся в очень сложной кадровой ситуации. Сборные стран, где не очень сильные национальные чемпионаты, не могут рассчитывать на качественное усиление.

Завтра очень важным будет настроение, с которым мы выйдем на игру. Германия — очень физически сильная команда, поэтому важно, сколько мы будем выигрывать дуэлей в воздухе и подборов. Готовимся достойно противостоять сопернику".

Матч Украина – Германия состоится в Киеве на НСК Олимпийский в субботу, 10 октября, и начнется в 21:45. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.