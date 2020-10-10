Остальные футболисты пока что остаются на Кипре.
Ярослав Шилгавы, Getty Images
10 октября 2020, 17:58
Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы будет вынужден существенно перекроить состав команды на игру против Израиля. Пока что он может рассчитывать только на девятерых футболистов, которые были в заявке на товарищеский поединок с Кипром (1:2).
Дело в том, что у трех футболистов сборной был обнаружен коронавирус и поэтому они отправились в самоизоляцию на Кипре, сообщает iDnes.cz. Еще у 16 человек тест показал неопределенный результат. Они ждут результатов повторного тестирования и если у них не обнаружат Covid – возможно, они присоединятся к команде в Израиле.
Также дополнят состав сборной футболисты из чемпионата Чехии. Они должны прилететь в Израиль утром в воскресенье.
Матч третьего тура Лиги наций Израиль – Чехия начнется 11 октября в 21:45 по киевскому времени.