Лига наций

Остальные футболисты пока что остаются на Кипре.

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы будет вынужден существенно перекроить состав команды на игру против Израиля. Пока что он может рассчитывать только на девятерых футболистов, которые были в заявке на товарищеский поединок с Кипром (1:2).

Дело в том, что у трех футболистов сборной был обнаружен коронавирус и поэтому они отправились в самоизоляцию на Кипре, сообщает iDnes.cz. Еще у 16 человек тест показал неопределенный результат. Они ждут результатов повторного тестирования и если у них не обнаружат Covid – возможно, они присоединятся к команде в Израиле.

Также дополнят состав сборной футболисты из чемпионата Чехии. Они должны прилететь в Израиль утром в воскресенье.

Матч третьего тура Лиги наций Израиль – Чехия начнется 11 октября в 21:45 по киевскому времени.