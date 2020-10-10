Лига наций

Предлагаем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок национальных команд.

Испания сойдется в противостоянии с Швейцарией в рамках элитного дивизиона Лиги наций, в котором выступает сборная Украины. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех у подопечных Луиса Энрике значительно больше.

Так, на потенциальную победу Испании коэффициент составляет 1,44, а вероятность успеха Швейцарии оценивается показателем 8,10. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,60.

Любители неожиданных и сенсационных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Швейцария не проиграет и ТБ 2.5: Да". Его вероятность оценивается в показатель 7,00.

Напомним, матч Испания — Швейцария состоится в сегодня, 10 октября, в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями данной встречи вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.