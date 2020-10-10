Лига наций

"Желто-синие" не смогли зацепиться за очки в игре с немцами.

Сборная Украины не сумела добыть положительный результат против Германии в поединке элитного дивизиона Лиги наций, уступив в Киеве со счетом 1:2.

На взятия ворот в исполнении Гинтера и Горецки "желто-синие" сумели ответить одним голом с пенальти, которое реализовал Руслан Малиновский.

Смотрите видео голов и обзор матча Украина — Германия:

Украина — Германия 1:2

Голы: Малиновский, 75 (пен.) — Гинтер, 20, Горецка, 49



Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь — Малиновский, Сидорчук (Макаренко, 85), Коваленко (Шапаренко, 77) — Ярмоленко (Марлос, 69), Яремчук, Цыганков (Зубков, 69).



Германия: Нойер — Гинтер, Зюле, Рюдигер — Клостерманн (Джан, 90), Киммих, Кроос, Халстенберг — Дракслер (Вернер, 79), Горецка — Гнабри (Хаверц, 90+4).



Предупреждения: Малиновский — Кроос, Гинтер