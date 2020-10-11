Лига наций

Football.ua оценивает действия футболистов сборной Украины в поединке 3-го тура Лиги наций УЕФА.

Подопечные Андрея Шевченко не сумели сделать решить шаг в концовке поединка против четырехкратных чемпионов мира, поэтому завершили поражением вторую домашнюю игру в этой компании Лиги наций. Нельзя сказать, что сборная Украины провалила игру, ведь моментами наши футболисты смотрелись достаточно неплохо в скоростных выпадах. Погубила шансы на успех неуверенная игра при построении атак через центр поля, где у немцев наблюдалось серьезное уплотнение. Так или иначе, но к ответной домашней игре против Испании украинцы подходят с тяжелым психологическим грузом в виде трех неудач кряду.

Football.ua оценивает игру футболистов сборной Украины в матче на стадионе НСК "Олимпийский" (по 10-балльной шкале).

Украина

Георгий Бущан — 7,0. Разница в счете на табло вызывает желание скинуть большую часть вины за поражение на результативную ошибку голкипера, которая привела к голу Горецки. Но будет ли это справедливо по отношению к феноменальному в очередной игре Бущану? Очевидно, что нет. 10 сейвов за матч, пара из которых спокойно может украсить видео-обзор третьего тура Лиги наций. Ситуация чем-то напоминает моменты с провалами Андрея Пятова, после которых тот также собирал достаточно спасений для выравнивая общего впечатления. Была ли ошибка — безусловно, но как же летал по вратарской Бущан!

Александр Караваев — 6,0. Не так уж и сильно нагрузил Халстенберг работой правый фланг нашей обороны, как того можно было ожидать после первого взгляда на стартовый состав. А вот с надеждой на активность Караваева в атакующих действиях пришлось распрощаться в виду слабой игры Ярмоленко в этот вечер. Тактическое построение немецкой сборной на эту игру тем и хорошо, что позволяет компенсировать возвращение фланговых игроков в оборону кем-то из тройки центральных защитников, поэтому уход Караваева с позиции должен был завершаться лишь гарантированным ударом в цель или в аут, либо Украина получала бы мгновенную контратаку. Тренерский штаб, да и сам игрок в ситуациях по ходу матча, предпочитали не рисковать.

Илья Забарный (6,0) — Виталий Миколенко (5,5). На пару центральных защитников сборной Украины, в отличии от игры с Францией, не было оказано прямого давления со стороны форвардов соперника. Все же, Германия играла с "ложной девяткой" в атаке, поэтому именно игрокам команды Шевченко приходилось самим выходить из своих зон с целью поиска оппонентов. Получалось это делать с большой натяжкой, и серьезной долей допущения помарок. Обвинить эту пару в пропущенных голах будет сложно — позиционно оба игрока приняли верное решение при первом мяче Германии, а во втором случае оказались заложниками ситуации. Разница в действиях между ними лишь в том, что из зоны Миколенко опасности для наших ворот приходило больше.

Эдуард Соболь — 4,0. Провалился с треском игрок левого фланга обороны нашей сборной в этот вечер. Две голевые передачи пришли именно из-под его опеки, и если поверить в то, что Клостерманн мог убежать от Соболя за счет удачного рывка можно, то момент с прохаживающимся по нашей штрафной Рюдигером не выдерживает критики. В столь важной игре получить место в стартовом составе, а показать в итоге достаточно скромные действия против не самых быстрых оппонентов… Видится, что с Испанией на данной позиции будет играть другой футболист. Единственный положительный момент за матч — пас на Яремчука, после которого был заработан пенальти.

Руслан Малиновский — 6,5. Сыграй полузащитник Аталанты в таком же стиле, как он это делал в заключительной фазе противостояния — цены бы ему было не сложить. Однако Малиновский, прекрасно осознавая, что исключительно на нем лежит все перемещение нашей сборной в атаке, провел две трети игрового времени на пониженной передаче. Желтая в конце первого тайма — на матч с Испанией можно уже и не лететь. И надо было бы в перерыве Руслану завестись по-спортивному, но этого момента пришлось подождать до второго пропущенного мяча. Увы! Зато, когда получалось, так и оборона немцев мгновенно себя почувствовала некомфортно.

Сергей Сидорчук — 6,0. Скорее всего, с Францией Сидорчук не играл именно с прицелом на два официальных поединка, которые ему предстоит провести в опорной зоне. И надо сказать, что с его появлением стало несколько надежнее в этой части построения нашей команды. Было достаточно сложно противостоять сразу четырем игрокам центральной зоны Германии, однако в персональных единоборствах Сергей редко уступал соперникам. Где-то не хватало динамики в его действиях, однако из всех имеющихся вариантов Сидорчук выглядит наиболее подходящей кандидатурой для следующей игры. Кого бы теперь ему в партнеры записать?

Виктор Коваленко — 6,5. Когда Коваленко удалось выхватить из объятий охватившего донецкий Шахтер коронавируса, уже точно было понятно, что его появление в сборной связанно с необходимостью сыграть против Германии в центре поля. Шевченко нужен был силовой игрок для ситуативных противостояний против Киммиха, Горецки и Крооса, и это была абсолютно подходящая кандидатура на позицию. Тот же Киммих это почувствовал на себе, когда прокатился пару метров по газону в начале поединка. По проведенному времени с мячом в ногах Виктор находился примерно на уровне с Яремчуком, однако этот показатель чуть меньше, чем у наших двух стартовых вингеров, поэтому можно считать, что за черновой работой он еще и успевал строить хоть какую-то игру в пас.

Андрей Ярмоленко — 4,5. Полузащитник сделал 19 касаний мяча за 69 сыгранных минут, при этом обладал точностью паса в 55% и нередко не мог даже остановить мяч после длинных переводов от партнеров — Ярмоленко для себя провел ужасный поединок. С одним лишь отличием от Соболя, что его персональные огрехи не обращались проблемами для остальной команды. Замена на Марлоса напрашивалась раньше, чем произошла на самом деле.

Роман Яремчук — 6,5. В моменте с заработанным пенальти форвард сборной Украины показал свое мастерство наращивать дистанцию с соперниками за счет скоростного рывка. Это был один из немногих эпизодов этого поединка, когда персональная ловкость не подвела Романа при работе с мячом. Стоит ли говорить, что подобных ситуаций с возможностью прорыва только за первый тайм было упущено, как минимум, три. Слабая работа флангов исключила возможность для Яремчука сыграть с точки зрения грамотного выбора позиции, да и тройка центральных у немцев выглядела слишком уж габаритной. Пришлось бегать в поисках мяча практически вдоль всей центральной линии — не голеодора это работа (хотя Харри Кейн может с этим не согласиться).

Виктор Цыганков — 5,5. Футболиста киевского Динамо выпустили играть в заведомо неудобную для него позицию на поле с той лишь надеждой, что за счет скорости удастся убежать в контратаку и подать/прострелить в штрафную. Подобных рывков от Цыганкова в этой игре можно было пересчитать по пальцам одной руки, а из стоящих внимания моментов можно выделить только отраженный Нойером удар под опорную ногу. Но стоит отметить, что активности от Цыганкова, в отличии от Ярмоленко, можно было наблюдать больше. Да и в аналогичных показателях Виктор переиграл Андрея.

Марлос — 5,5. В своих заменах тренерский штаб сборной Украины проводил лишь освежение отдельных позиций. Выход Марлоса и Зубкова полностью повторял по функциональному содержанию пару Ярмоленко – Цыганков, с тем лишь отличием, что футболисту Шахтера удавалось лучше работать с мячом в ногах, нежели предшественнику. Однако вклиниться в ход противостояния с хорошо подготовленными силовыми соперниками техничному игроку всегда бывает проблематично, что и показал опыт Марлоса в этой игре. Получаться что-то показывать в дриблинге начало только под финальный свисток.

Александр Зубков — 5,5. Зубков понравился своей настырностью в попытках добраться до чужой штрафной. Сборной, порой, нужен вот такой вот "бегунок", который может не только доставить мяч в штрафную, но еще и завершить атаку. И вот, казалось бы, двое-трое соперников перед ним могут собраться, но все равно постарается пробросить мяч. Сложно предугадать состав на предстоящую игру, но есть вполне реальная возможность, что Александр займет свое место в основе. Он в форме находится в данный момент, так почему бы этим не воспользоваться?

Николай Шапаренко и Евгений Макаренко — вышли на поле в заключительной фазе поединка, но не успели насобирать достаточно действий для полноценной оценки за свое выступление.

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