Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги наций.
Черногория празднует победу, fscg.me
11 октября 2020, 07:15
В матче 3-го тура Лиги наций Черногория одержала победу над Азербайджаном на своем поле со счетом 2:0. Голами в составе хозяев отличились Стеван Йоветич и Игор Иванович.
Черногория – Азербайджан 2:0
Голы: Йоветич, 9, Иванович, 71.
Черногория: Миятович, Радунович, Симич, Распопович, Вуячич, Бакич (Косович, 63), Больевич (Иванович, 71), Хакшабанович, Вукчевич (Раичкович, 81), Исламович (Бечирай, 71), Йоветич (Янкович, 80).
Азербайджан: Балаев, Мустафазаде, Медведев (Салахлы, 46), Гусейнов, Гусейнов, Алескеров (Аббасов, 80), Гараев (Диниев, 60), Садыхов (Гаджиев, 61), Джамалов, Кривоцюк, Горбани (Шейдаев, 60).
Предупреждения: Бакич, Больевич – Гусейнов, Алескеров, Диниев.