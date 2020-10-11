В матче 3-го тура Лиги наций Люксембург одержал домашнюю победу над Кипром со счетом 2:0. Дублем в составе хозяев отличился полузащитник Данел Синани.

Вингер Динамо Жерсон Родригес провел на поле весь поединок, но заработал лишь желтую карточку.


Люксембург – Кипр 2:0
Голы: Синани, 12, 26.

Люксембург: Морис, Янс, Карлсон, Селимович (Мартинс, 69), Пинту (Бенси, 68), Тилль, Тилль, Синани (Скендерович, 79), Баррейро, Родригес, Жерсон.

Кипр: Кирьякидис, Каро (Гогич, 60), Кусулос, Лайфис, Уилер (Иоанну, 53), Артиматас (Кирьяку, 75), Питтас (Лоизу, 75), Кастанос, Ционис (Антониу, 46), Сотириу, Христофи.

Предупреждения: Родригес, Селимович – Питтас, Кастанос.