Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги наций.
Люксембург – Кипр, flf.lu
11 октября 2020, 08:58
В матче 3-го тура Лиги наций Люксембург одержал домашнюю победу над Кипром со счетом 2:0. Дублем в составе хозяев отличился полузащитник Данел Синани.
Вингер Динамо Жерсон Родригес провел на поле весь поединок, но заработал лишь желтую карточку.
Люксембург – Кипр 2:0
Голы: Синани, 12, 26.
Люксембург: Морис, Янс, Карлсон, Селимович (Мартинс, 69), Пинту (Бенси, 68), Тилль, Тилль, Синани (Скендерович, 79), Баррейро, Родригес, Жерсон.
Кипр: Кирьякидис, Каро (Гогич, 60), Кусулос, Лайфис, Уилер (Иоанну, 53), Артиматас (Кирьяку, 75), Питтас (Лоизу, 75), Кастанос, Ционис (Антониу, 46), Сотириу, Христофи.
Предупреждения: Родригес, Селимович – Питтас, Кастанос.