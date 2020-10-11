Лига наций

Football.ua представляет тактический анализ матча элит-раунда Лиги наций, в котором Украина минимально уступила Германии.

Несмотря на поражение от Германии, Андрей Шевченко после матча остался доволен игрой своей команды. "Хоть мы и проиграли, но проиграли достойно. Приятно, что зрители смогли увидеть матч. Мы очень соскучились по всем. Со зрителями это другой футбол".

Стартовые схемы

Андрей Шевченко сделал шесть замен по сравнению с матчем против Франции. Как и анонсировал главный тренер, с первых минут на поле появились Сергей Сидорчук и Александр Караваев. Из неожиданностей — появление Эдуарда Соболя слева в обороне и Виктора Коваленко в центральной зоне. Также в старте вышли Виктор Цыганков и Роман Яремчук. Классические 4-3-3, которые превращались в 4-1-4-1 при обороне.

Германия последние три матча играла со схемой с тремя защитниками. Вот и в поединке против Украины Йоахим Лев выстроил 3-4-2-1 c двумя инсайдами. Об особенности схемы Германии и ее неудобстве для Украины мы еще поговорим. Состав у Германии настолько длинный, что на скамейке запасных могут оказаться и Тимо Вернер, и Кай Хаверц, причем оба одновременно.

У Украины были проблемы и без высокого блока от немцев

После Швейцарии, Испании и Франции многие опасались, что Украина вновь попадет под каток высокого прессинга и будет разбита. Нет, не сложилось. Во-первых, Украина не разыгрывала коротко от ворот, возможно, лишь два-три раза. А во-вторых, Германия и не шла в высокий прессинг, когда мяч оказывался у наших центральных защитников.

"Мы отдали владение мячом, поскольку знаем, что Германия с быстрыми игроками делает ловушки при прессинге. Сразу идет вертикальная передача и обострение 1 в 1. Мы проигрываем в этом, надо было изменить немного стратегию игры", — сказал Шевченко уже после игры.

И даже несмотря на отсутствие высокого блока, команда Лева тотально доминировала на футбольном поле в плане владения мяча — 73% на 27%. К тому же, немцы выполнили в 2,5 раза больше передач — 832 (91%) против 311 (78%). Еще один плачевный показатель — среднее количество передач подряд. Так вот, Украина в среднем делала три успешных передачи кряду. Тут, как вы уже поняли, и без высокого прессинга со стороны Германии мы были в плачевной ситуации.

Что касается нашего билд-апа, то здесь отмечаем несколько моментов:

- Миколенко — лидер по количеству (32) и точности передач (94%), из которых два из трех длинных пасов оказались точными.

- Бущан выполнил 17 передачи с 82% точности, из которых 7 — это длинные передачи.

- При отказе от короткого розыгрыша и ставке на длинные забросы Ярмоленко и Яремчук выиграли лишь по одному верховому единоборству. Здесь все очень плохо.

- Илья Забарный выполнил 24 передач с точностью 79%. Два из четырех длинных пасов оказались точными.

- Плачевная ситуация с передачами Соболя — 68% точности. 4 из 9 длинных передачи оказались точными.

Компактность Украины и неудобная схема немцев

"Сине-желтые" играли средним блоком и пытались не дать Кроосу и Киммиху комфортно чувствовать себя в центре поля и начинать атаки.

Трудности доставляла схема Германии с двумя инсайдами, под которую наш тренерский штаб не подстроился. Гнабри-Дракслер-Горецка постоянно менялись местами и, обычно, двое из них сваливались в нашу опорную зону, где был один Сидорчук. На стопкадре выше в полуфлангах и не прикрытые оказались Гнабри и Горецка. Украинцы же пытались перекрывать линии передач на инсайдов, а Малиновский и Коваленко регулярно оказывать давление на Крооса и Киммиха соответственно.

Второй прием — это в момент передачи на инсайдов кто-то из центральных защитников выдвигался вперед и пытался играть на опережении. Как бы там ни было, а расположение немцев вызывало хаос в компактном построении "сине-желтых".

Вспоминаем момент с ударом головой Гнабри, когда Бущан вытянул "мертвый" удар немца. О сейвах и ляпе Георгия поговорим позже, а сейчас о том, как зарождалась та атака. Внимание на стопкадры ниже.

Коваленко и Малиновсккий пропустили момент, когда надо активно встречать Киммиха и Крооса, те уже с мячом развернуты лицом к нашим воротам. Внимание Виктора привлекает расположение Горецки между линиями, на него он и ориентируется. Однако через несколько секунд "передает" Горецку под контроль Цыганкова, а сам вместе с Малиновским выдвигается на центральных полузащитников Германии.

Как итог, Малиновский не успевает к Кроосу, Горецка получает мяч между линиями, два центральных наших полузащитника отрезаны, а инсайд разогнал опаснейшею атаку.

Украина в атаке — это печаль...

Еще одна важная глава касается вопроса атакующего потенциала нашей сборной. Проще говоря, а как мы собирались забивать? И здесь все тоже плачевно. Несколько фактов. У сборной Украины два удара из пределов штрафной площади! Один из них — пенальти, второй — момент Цыганкова на 60-й минуте.

Ну, и наша тепловая карта говорит о том, что в штрафной соперника мы были очень редкими гостями.

Можем предположить, что наш игровой план заключался в компактных построениях, а в создании опасных моментов мы полагались на быстрые контратаки. Тем более, что Германия очень часто ошибалась в простых ситуациях на своей половине поля или же в центральной зоне. "Сине-желтые" совершили 14 успешных отборов и еще семь перехватов. Девять раз наши футболисты овладевали мячом на чужой половине поля. Другой вопрос — как распорядиться мячом в финальной трети. И здесь было масса проблем. К слову, лишь один контрвыпад завершился ударом из 16 попыток.

Георгий Бущан — герой матча, несмотря на ляп?

Роль Бущана в том, что счет матча всего лишь 1:2 — ключевая. Да, Георгий допустил обидный ляп, выпустив мяч из рук в игре на выходе в моменте со вторым голом. Главное, чтобы ошибки на выходах не стали тенденцией. В памяти еще сохранился первый матч с Гентом. Однако на счету голкипера 12 сейвов. Три из них это прямо суперсейвы — удар головой Гнабри в первом тайме, удар Драсклера с метров семи сразу же после второго забитого, и выход один на один все того же Гнабри. Портал WhoScored и вовсе назвал Бущана игроком матча в составе сборной Украины.

Понравилось, что после своей ошибки Георгий "не поплыл", а в следующей же атаке потащил удар Дракслера.

Короткий итог

Шевченко после матча говорил о том, что Украина хоть и проиграла, но сделала это достойно. Достаточно спорное утверждение, ведь моментов у нашей команды было очень мало, контратаки были не эффективны, а спасла нас от разгрома реакция Георгия Бущана. Интересно, а если бы счет был 3:1 или же 4:1, поражение тоже воспринималось как "достойное"?

Статистические данные WhoScored и Instat.