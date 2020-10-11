Лига наций

Английский форвард получил повреждение на тренировке.

Нападающий сборной Англии Харри Кейн рискует пропустить матч Лиги наций против Бельгии из-за проблем со здоровьем, сообщает Sky Sports.

Форвард Тоттенхэма получил мышечное повреждение на тренировке команды и может не восстановиться ко встрече с "красными дьяволами". Ожидается, что заменить 27-летнего игрока в составе команды может Доминик Калверт-Льюин.

В этом году Кейн принял участие в двух поединках сборной Англии, не отличившись результативными действиями.

Матч Англия – Бельгия в 3-м туре Лиги наций состоится в Лондоне на Уэмбли и начнется в 19:00 по киевскому времени.