Лига наций

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A1, в котором сыграют Босния и Герцеговина и Нидерланды.

Матч Боснии и Герцеговины против Нидерландов будет открывать перечень напряженных событий в рамках третьего игрового дня первой группы дивизиона А Лиги наций УЕФА, где после этого тура может как образоваться явный фаворит на выход в плей-офф, так и окончательно запутаться ситуация в турнирной таблице. С одним набранным баллом боснийцы являются претендентом на понижение в классе, однако от идущей первой Италии их отделяет лишь одна победа, в то время как "Скуадре Адзурре" еще предстоит сыграть свой гостевой матч против Польши позднее этим днем.

У Боснийцев в стартовом составе стоит выделить сразу три абсолютных дебютанта: Адвана Кадушича из словенского Целе, Денниса Хаджикадунича из Ростова и Бенжамина Татара из боснийского Сараево. При этом, места на острие атаки недосчитался Эдин Джеко, который начнет игру со скамейки запасных.

У Нидерландов стоит отметить отсутствие дисквалифицированного Депая, место которого на острие атаки займет Люк де Йонг, а также выход Малена на правый фланг атакующего трио. Место левого защитника займет Блинд, в то время как де Врей составит пару с ван Дейком в центре обороны.

Босния и Герцеговина: Шехич — Тодорович, Хаджикадунич, Саничанин, Кадушич — Пьянич, Симирот, Крунич — Татар, Джурич, Гояк.

Запасные: Бегович, Пирич, Ахмедходжич, Колашинац, Хаджиахметович, Хотич, Ходжич, Джеко, Ципетич, Хайрадинович, Лончар, Милошевич.



Нидерланды: Силлессен — Думфрис, де Врей, ван Дейк, Блинд — де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг — Мален, Л. де Йонг, Промес.

Запасные: Крул, Бизот, Хатебур, Велтман, Аке, Бергхейс, Бабель, Вейндал, Копмейнерс, Строотман, Стенгс, ван де Беек.



Матч Босния и Герцеговина — Нидерланды начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.