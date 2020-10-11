Лига наций

Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура Лиги наций между сборными Франции и Португалии.

Полузащитник сборной Франции Поль Погба впервые за долгое время выйдет в стартовом составе своей команды в матче против Португалии. Дайо Упамекано и Клеман Ленгле остались на скамейке запасных, поэтому пару Рафаэлю Варану в центре обороны составит Преснель Кимпембе.

Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Рабио, Канте, Погба — Гризманн — Мбаппе, Жиру

Запасные: Манданда, Меньян, Ленгле, Коман, Толиссо, Камавинга, Нзонзи, Динь, Упамекано, Мартиаль, Менди, Бен Йеддер

Португалия: Патрисиу — Н. Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру — Перейра, Карвальо, Фернандеш — Б. Силва, Фелиш, Роналду

Запасные: Варела, Р. Силва, Р. Семеду, Моутиньо, А. Силва, Оливейра, Санчеш, Тринкан, Невеш, Поденсе, Канселу, Жота

Матч Франция — Португалия начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.