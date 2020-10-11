Лига наций

В первом официальном матче при де Буре "оранжевые" потеряли очки (0:0).

Вот так вот незаметно национальным сборным удалось подобраться к экватору группового этапа Лиги наций УЕФА. В отдельных квартетах уже отчетливо виделась финальная картина борьбы, а некоторые команды только заходили в решающую стадию очных противостояний. К числу последних относилась группа А3, где перед Нидерландами в рамках третьего тура стояла задача по отсечению сборной Польши от лидирующей группы. Однако подопечным Франка де Бура совершать действия в данном направлении приходилось не в очной борьбе с коллективом Ежи Бржечека, а отправившись на игру с Боснией и Герцеговиной, пока соперники готовились к домашнему матчу с Италией.

"Оранжевые" начинали данный цикл с успешного противостояния с поляками (1:0), однако уже в следующем туре не смогли обыграть Италию на своем поле, пропустив тем самым "Скуадру Адзурру" на вершину квартета. Соперники Нидерландов по отчетному противостоянию уже однажды помогли им в рамках этого розыгрыша Лиги наций — боснийцы увезли один балл из Италии (1:1), что не позволило образоваться явному лидеру гонки в данной группе уже к третьему туру.

Не удалось командам в первом тайме отчетного поединка удивить друг друга. Нидерланды предсказуемо забрали себе мяч, но в отсутствии Депая его некому было доставить в завершающую стадию позиционных атак. Не особо помогла и стандарты. Благо, у Боснии и без Джеко есть кому побороться с тем же ван Дейком за позицию. Хозяева поля играли с прицелом на контратаку. Пьянич выводил партнеров длинной передачей на ход на чужую половину при любой удобной возможности, однако максимум, который удалось выжать — заблокированный де Вреем удар с левого фланга штрафной от Гояка. Пресная половина матча.

Сценарий игры на второй тайм не претерпел изменений. Хозяева поля все также уповали на удачное завершение контратаки, для чего был выпущен на поле после перерыва Сеад Колашинац, а в завершении полного часа игры — Эдин Джеко. И, надо признать, такая тактика работала большую часть второго тайма, но с реализацией у Боснии были явные проблемы. Тот же Колашинац, а за ним и Пьянич, не сумели пробить Силлессена с близкой дистанции.

Если соперники даром отдают мяч, то грех этим не пользоваться. Нидерланды закружили свои атаки у чужих владений в заключительной фазе поединка, но невразумительные промахи с убойных дистанций ставили их старания под сомнения. Де Йонги заставили Шехича изрядно поработать на ленточке своими последовательными ударами с нескольких метров до ворот около 78-й минуты. И уже под занавес матча добывать минимальную победу своей команды был обязан Бабель, но промахнулся с добивания из центра штрафной. Если критика на де Бура обрушилась уже после товарняка с Мексикой, то что будет по завершению этой встречи в локальной прессе — сложно себе представить. Босния не позволила предписанным фаворитам группы набрать уже четыре очка!

В следующем туре, который пройдет уже через три дня, Боснии и Герцеговине предстоит отправиться в гости к Польше, а Нидерланды попытаются взять выездной реванш у Италии.Босния и Герцеговина — Нидерланды 0:0Шехич — Тодорович, Хаджикадунич, Саничанин, Кадушич (Колашинац, 46) — Пьянич (Лончар, 75), Симирот, Крунич (Ходжич, 75) — Татар (Хаджиахметович, 54), Джурич (Джеко, 61), Гояк.Силлессен — Думфрис (Хатебур, 70), де Врей, ван Дейк, Блинд (Аке, 86) — де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг — Мален (Бергейс, 70), Л. де Йонг, Промес (Бабель, 86).Предупреждения: Кадушич, Ходжич — де Роон.