Лига наций

Команда может спокойно готовится к Испании.

Официальный сайт УАФ сообщает, что футболисты сборной Украины сдали очередные ПЦР-тесты накануне поединка против Испании в рамках Лиги наций.

Отмечается, что тесты всех 25 игроков показали отрицательные результаты, и команда может продолжать подготовку в полном составе к следующему поединку.

Сборная под руководством Шевченко провела уже первую тренировку после тестирования, принимал участие в которой Руслан Малиновский. Напомним, игрок не сможет принять участие в поединке.

В последнем матче Лиги наций Украина в родных стенах минимально уступила команде Германии.