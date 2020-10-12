Команда может спокойно готовится к Испании.
фото УАФ
12 октября 2020, 00:50
Официальный сайт УАФ сообщает, что футболисты сборной Украины сдали очередные ПЦР-тесты накануне поединка против Испании в рамках Лиги наций.
Отмечается, что тесты всех 25 игроков показали отрицательные результаты, и команда может продолжать подготовку в полном составе к следующему поединку.
Сборная под руководством Шевченко провела уже первую тренировку после тестирования, принимал участие в которой Руслан Малиновский. Напомним, игрок не сможет принять участие в поединке.
В последнем матче Лиги наций Украина в родных стенах минимально уступила команде Германии.