Лига наций

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка между национальными командами.

Сборная Украины в рамках поединка Лиги наций в родных стенах постарается дать бой команде Германии.

Напомним, в сентябре сборные противостояли друг другу в аналогичном поединке турнира, но на поле "фурии рохи" в Мадриде. В матче Украина потерпела тяжелое поражение со счетом 0:4.

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча Украина — Испания, который состоится во вторник, 13 октября, в Киеве на стадионе НСК Олимпийский и начнется в 21:45 по киевскому времени.