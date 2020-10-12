Команда Шевченко готовится противостоять подопечным Энрике.
Испания - Украина, getty images
12 октября 2020, 14:05
В рамках поединка Лиги наций, сборная Украины в родных стенах будет сражаться с командой Испании.
В прямом эфире матч между Украиной и Испанией покажут телеканалы Украина и Футбол 1. Трансляция начнется в 21:45 по киевскому времени.
Матч Украина — Испания пройдет во вторник, 13-го октября, в Киеве на НСК Олимпийском. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.