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    12 октября 2020, 13:50

    Сборная Испании провела тренировку на НСК Олимпийском перед матчем против Украины

    "Фурия роха" готовится ко встрече против команды Шевченко.

    сборная Испании, фото УАФ
    сборная Испании, фото УАФ 12 октября 2020, 13:50

    Накануне поединка Лиги наций против Украины, сборная Испании провела тренировку на НСК Олимпийском в рамках подготовки к матчу, сообщает официальный сайт УАФ.

    Напомним, главный тренер "фурии рохи" Луис Энрике проведет пресс-конференцию в преддверии противостояния против "желто-синих".

    Матч Украина — Испания состоится во вторник, 13 октября, в Киеве, на НСК Олимпийский. Начало в 21:45 по киевскому времени.

    Команды

    Испания

    Источники

    Украинская ассоциация футбола

    Аналитика, Интервью, Чтиво

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