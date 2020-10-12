Сборная Испании провела тренировку на НСК Олимпийском перед матчем против Украины

"Фурия роха" готовится ко встрече против команды Шевченко.
сборная Испании, фото УАФ
12 октября 2020, 13:50
Накануне поединка Лиги наций против Украины, сборная Испании провела тренировку на НСК Олимпийском в рамках подготовки к матчу, сообщает официальный сайт УАФ.
Напомним, главный тренер "фурии рохи" Луис Энрике проведет пресс-конференцию в преддверии противостояния против "желто-синих".
Матч Украина — Испания состоится во вторник, 13 октября, в Киеве, на НСК Олимпийский. Начало в 21:45 по киевскому времени.