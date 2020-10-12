Лига наций

Менеджер прокомментировал ситуацию с голкиперами.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что не считал правильным выпускать Александра Шовковского в матче против Франции.

"Это было бы неуважение к Александру, к его карьере, ко всему футбольному миру. Взять его в заявку — это был последний крик. Я понимал, что если с вратарем что-то случиться, то ставить полевого игрока нельзя. Если бы что-то случилось, то Саша вышел бы и сыграл, конечно".

"Для сборных, как Украина, у которых не такой богатый выбор футболистов, ситуация с COVІD-19 сейчас катастрофическая. Мы несем урон гораздо больший, чем другие команды. У нас нет такого качественного подбора игроков, и если кто-то вылетает это большая проблема. Сейчас будут проблемы и в кубковых турнирах. Я представляю, какой матч ждет Шахтер в Мадриде", — сказал Шевченко Великому футболу.

Ранее свое попадание в заявку на матч сборной прокомментировал и сам Александр Шовковский.