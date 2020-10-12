Лига наций

Ассистент главного тренера — о попадании в заявку на матч против Франции.

Александр Шовковский описал процесс попадания в заявку сборной Украины на товарищеский матч с Францией.

"Предположить нечто подобное даже в самой оптимистичной фантазии было бы нереально...Но...

Жизнь иногда преподносит нам самые неожиданные сюрпризы!



Все шло по заранее запланированному плану до момента, когда пришли первые результаты тестов игроков национальной сборной на коронавирус! Тренерский штаб сборной Украины уже 4-го октября ближе к ночи знал, что точно не сможет рассчитывать на двоих игроков донецкого Шахтёра и ждал результата решения относительно остальных игроков, находившихся в зоне риска и возможно потенциально уже тоже подхвативших этот вирус COVID-19. Это было первое звено цепи сложившихся обстоятельств!



Второе — случилось уже в Париже!В срочном порядке был вызван в сборную команду Юра Панькив.

Прибыв в аэропорт в запланированное для вылета время, он вместе с командой вылетел во Францию, где встретился со всеми остальными игроками команды, так называемыми нашими легионерами (игроками сб. Украины, выступающими за пределами страны в других чемпионатах).

По плану у всех у них сразу был сдан тест на предмет коронавируса. И по факту результатов тестов, результаты которых стали известны утром 6-го октября, мы столкнулись с тем, что ещё не можем рассчитывать на Андрея Лунина и довызванного Юрия Панькива.

УЕФА подтвердил, что встреча с Францией обязана состояться, так как в наличии нашей команды было более 13 игроков, включая одного вратаря.

В сложившейся ситуации, я просто был вынужден принять участие в предыгровой тренировке, где было необходимо наличие двух вратарей.

После тренировки и по факту увиденного у главного тренера Андрея Шевченко, возникла мысль возможной моей заявки на матч в качестве резервного вратаря.

Но надо было еще понять, возможно ли это вообще сделать с учетом того, что я почти четыре года как не являлся действующим профессиональным спортсменом и не принимал участия ни в каких соревнованиях.

Упущу многие моменты, но скажу, что все-таки после запросов, консультаций и многих других бюрократических моментов юридический отдел получил ответ, что никаких препятствия в заявке меня на матч нет.

Вот так я вошел в историю. Почти вляпался. При столкновении с такими обстоятельствами, вопрос моего выхода на поле не стоял от слова вообще по многим факторам.

Первый – ограниченное количество замен, а именно 6. При этом можно использовать только три остановки матча, чтобы их сделать. С пониманием, что нам предстоит два важнейших матча Лиги наций, тренерский штаб хотел по максимуму использовать замены.

Второй – уважение к игрокам сборной Украины и Франции. Единственный вариант, при котором был возможен мой выход – это травма или удаление нашего вратаря. Рад, что этого не произошло.

Но, скажу честно, я был счастлив еще раз пережить эти фантастические предматчевые эмоции от того, что ты как игрок в заявке на матч сборной Украины с действующими чемпионами мира. О таком можно только мечтать", – написал Шовковский в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, ранее Шевченко рассказал, почему не выпустил Шовковского в матче с Францией.