Лига наций

Полузащитник сборной Украины остался очень недоволен поражением от французов.

Сборная Украины с огромными кадровыми проблемами проиграла Франции 1:7 в товарищеском поединке. Виктор Цыганков не ищет оправданий этому результату.

"Мне кажется, вернее, я даже уверен, что это позор для нас, для футболистов. Все-таки мы понимаем, против кого играем, класс игроков Франции намного выше, чем наш. Если честно, обыграли нас, как детей", — рассказал Цыганков Великому футболу.

"Я уверен, на уровне нашей сборной, а она подняла очень высокую планку, такие счета непозволительны для нашей сборной".

После этого Украина уступила Германии 1:2 в домашнем матче Лиги наций. Следующий поединок команда Андрея Шевченко проведет тоже в ЛН против Испании 13 октября. Игра состоится на НСК Олимпийский.