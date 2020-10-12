Лига наций

Главный тренер сборной Испании не считает украинцев удобными соперниками.

Сборная Испании во втором туре Лиги наций легко обыграла Украину – 4:0. Однако тренер "фурии рохи" Луис Энрике не ожидает легкой победы в завтрашнем матче.

"Нет, Украина ни в коем случае не является удобным соперником для Испании. Я уверен, во время матча все убедятся, что это не удобный и комфортный соперник. Просто в первом матче мы были сильнее. Обращать внимание на счет первой встречи не стоит", — заявил Энрике в комментарии Футбол News.

На предматчевой пресс-конференции Луис Энрике признался, что ожидает, что Украина сохранит верность своему стилю игры.

Матч Украина – Испания начнется завтра, 13 октября, в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.