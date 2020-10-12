Главный тренер сборной Испании дал комментарий перед игрой с командой Шевченко.
Луис Энрике, фото УАФ
12 октября 2020, 14:22
Сборная Украины сыграет с Испанией в рамках четвертого тура группового этап Лиги наций. Луис Энрике считает нашу национальную команду очень интересной.
"Украина — очень интересная команда. Мы всегда оцениваем своих соперников в комплексе, а также учитываем индивидуальные качества отдельных исполнителей. Сборная Украины придерживается определенных принципов и сохраняет верность своему стилю.
Думаю, именно это мы и увидим в ее исполнении завтра в игре. А мы, со своей стороны, постараемся не отходить от нашей традиционной манеры", — приводит слова Луиса Энрике официальный сайт УАФ.
Матч Украина — Испания состоится во вторник, 13 октября, в Киеве, на НСК Олимпийский. Начало в 21:45 по киевскому времени.