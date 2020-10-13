Лига наций

Украинский хавбек высказался о следующем поединке Лиги наций против Испании.

В следующем поединке элитного дивизиона Лиги наций сборная Украины сойдется в домашнем противостоянии с Испанией. Полузащитник "желто-синих" Александр Зубков поделился ожиданиями от предстоящего матча.

"После Германии наоборот позитивный настрой был, потому что неплохо сыграли на фоне такого сильного соперника. Проанализировали моменты на теории и пошли дальше".

"Испания очень хорошо контролирует мяч, они славятся этим. Я думаю в этом и будет сложность. Нам надо будет много перемещаться, терпеть и искать свои моменты. Ничего не пугает, они такие же, как и мы. Конечно уровень мастерства выше, но ничего страшного", — заявил Зубков в комментарии телеканалам Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Украина – Испания состоится во вторник, 13 октября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.