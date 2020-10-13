Лига наций

Украинский хавбек высказался о следующем поединке Лиги наций против Испании.

В следующем поединке элитного дивизиона Лиги наций сборная Украины сойдется в домашнем противостоянии с Испанией. Полузащитник "желто-синих" Евгений Макаренко поделился ожиданиями от предстоящего матча.

"Единственное, что неприятно – это результаты. Вся наша страна, болельщики расстраиваются после таких больший поражений".

"В матче с Испанией нам нужно взять небольшой реванш. В первую очередь сыграть организованно, достойно и добыть положительный результат", — заявил Макаренко в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Украина – Испания состоится во вторник, 13 октября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.