Лига наций

Наставник швейцарцев поделился ожиданиями от поединка.

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович рассказал о настрое на матч с Германией в Лиге наций.

"Мы хотим отправиться туда, показать хорошее выступление, как в матче с Испанией, и заработать очки.

Я был расстроен поражением от Испании. Нам нужно больше храбрости и иногда нам нужно защищаться немного выше. Но мы настроены оптимистично и можем создать им проблемы" – приводит слова Петковича официальный сайт УЕФА.

Матч Германия – Швейцария в 4-м туре Лиги наций состоится в Кельне во вторник, 13 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.