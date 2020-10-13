Лига наций

Данная новость стала известна за несколько часов до поединка.

Украинская ассоциация футбола в своем официальном Telegram-канале сообщила о том, что не все болельщики будут допущены на стадион НСК Олимпийский, где вскоре состоится поединок элитного дивизиона Лиги наций между сборными Украины и Испании.

В связи с решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям в городе Киев, квоту билетов сократили с 30% до 15%. Объясняется это ситуацией с количеством выявленных случаев заражения коронавируса: c 12 октября столица Украины находится в "оранжевой зоне".

Таким образом, на стадион попадут только 15% болельщиков, которые первыми приобрели билеты. За остальную часть проданных билетов будут возвращены денежные средства.

Напомним, матч Украина – Испания состоится во вторник, 13 октября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.