Лига наций

Украинский защитник не сыграет в следующем поединке с Испанией из-за коронавируса.

Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко поделился мнением об игре "желто-синих" в поединке элитного дивизиона Лиги наций против Германии, который завершился для украинцев поражением (1:2).

"Было тяжело, но молодцы, сыграли достойно. Как говорит Андрей Шевченко, учитывая то, что команда вообще несыгранная, не было времени полностью подготовиться, то ребята вообще хорошо выступили с Германией", — заявил Матвиенко в интервью YouTube-каналу Влады Седан.

Напомним, матч Украина – Испания состоится сегодня, 13 октября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.