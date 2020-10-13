Лига наций

Подопечные Андрея Шевченко сумели оформить минимальную победу благодаря голу Виктора Цыганкова (1:0).

Эйфория от выдающейся для сборной Украины квалификации к чемпионату Европы-2020 начала постепенно спадать. Коронавирус COVID-19 сдвинул на один год во времени международный форум, во время которого ожидалось, что команда Андрея Шевченко перейдет очередной рубеж в свой истории. Вместо этого, национальные команды не собирались практически год, и после этого сложного периода Украина уже не демонстрировала столь уверенных результатов.

Дебют в наивысшем дивизионе Лиги наций оказался для подопечных Андрея Шевченко удачным — Швейцария во Львове была обыграна со счетом 2:1 — однако вслед за этим последовали провальные выезды в Испанию (0:4) и во Францию на товарищеский матч (1:7), а также неудача с немцами в Киеве (1:2). Колесо группового раунда Лиги наций УЕФА этого сезона сделало свой первый оборот, а в календаре для нас теперь стояла домашняя игра с "Фурией роха" — абсолютным лидером квартета — на НСК "Олимпийский".

Вопреки пессимистическим ожиданиям определенной части болельщиков, сборная Украины в первом тайме отчетной встречи показала достаточно слаженную игру на своей половине поля. В совокупности с очередными восхитительными сейвами от Бущана, это позволило команде Шевченко сохранить интригу в полной мере и на вторую половину матча. Однако начало все равно было достаточно нервным.

Испания ушла в контроль от первых минут, однако уплотнение в центральной зоне от сборной Украины не позволяло им задерживаться на подходе к штрафной. Гостям пришлось уходить на фланги. В этом матче Луис Энрике предпочел использовать сразу три скоростных игрока в линии атаки, поэтому с проходами у наших соперников проблем не наблюдалось. Соболь, откровенно, не успевал за Траоре в своей зоне, откуда и пришла первая опасная подача во владения Бущана — голкиперу пришлось из-под перекладины доставать удар головой от Родриго.

"Фурия роха" выстрелила еще неоднократно в атаке по ходу первого тайма, но пробить нашего голкипера удары от Фати, Рамоса и Мерино так и не смогли. Со стороны команды Шевченко не наблюдалась уверенная игра на чужой половине. Сборная Украины сделала акцент на контратаки, в одной из которых прекрасный момент для зарабатывания пенальти за фол Наваса создал своим финтом Зубков. К сожалению, арбитр не поверил нашем полузащитнику. По сути, первый тайм этой встречи прекрасно характеризовал момент после удара со штрафного от Рамоса в левый верхний угол — опытный капитан испанцев подмигнул Бущану, голкипер сборной Украины подмигнул в ответ — вызов принят! Второй тайм обещал стать не менее насыщенным.

После перерыва ситуация сразу могла обратиться в пользу украинской сборной. Зубков из зоны перед вратарской расстреливал ворота де Хеа, подловив удачный отскок, но не попал как следует по мячу, из-за чего случился нелепый промах. Александра на первых порах спас поднятый боковым арбитром флажок, однако повтор дал четко понять — офсайда не было, но и VAR на матче отсутствовал для того, чтобы этот момент зафиксировать в случае чего. Украина раскрепостилась на фоне броского старта второй половины, что сыграет нам на руку в дальнейшем.

В близи к завершению полного часа игры пришлось пережить настоящую панику в нашей штрафной. Родри ударом со средней дистанции заставил мяч лизнуть правую штангу за спиной Бущана, после чего голкипер дважды заблокировал две последовательные попытки ударов с левого угла вратарской от Оярсабаля и Феррана. Испания чувствовала решительный перевес во владении, а также легкость в создании голевых моментов, из-за чего раскрылась в атаке, и тут же пропустила. Бущан от ворот вынес на фланге Караваева, Александр скинул головой на Ярмоленко, который мгновенным пасом отправил Цыганкова ловить на ошибке куда-то побежавшего из ворот де Хеа. Чисто "динамовский" гол получился.

До конца матча оставалось чуть более 15 минут, которые стали наиболее тяжелыми для сборной Украины в этом сезоне. Необходимо было сдержать обрушившийся шквал фланговых атак, при этом испанцы окончательно сумели проломить сопротивление со стороны Соболя. Однако Адама Траоре, сколько ни старался, так и не смог обеспечить голевую передачу для своих партнеров. Не помог гостям и вездесущий Рамос. А команда Шевченко просто установила три эшелона обороны, и при этом еще и Яремчук успевал "покусать" соперников в прессинге в центре поля. Достойная победа против статусного соперника!

Третья международная пауза в текущем сезоне для сборной Украины ознаменуется выездными поединками против Германии (14 ноября 2020-го года) и Швейцарии (17.11). В эти же даты свою гостевую встречу со Швейцарией и домашнюю — с Германией, проведет и сборная Испании.— Испания 1:0Цыганков, 76Бущан — Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь — Сидорчук (Коваленко, 60), Шапаренко, Макаренко — Ярмоленко, Яремчук, Зубков (Цыганков, 65).Де Хеа — Навас, Рамос, П. Торрес, Регилон — Мерино (Себальос, 46), Родри, Каналес (Ольмо, 73) — Родриго (Оярсабаль, 58), Фати (Ф. Торрес, 57), Траоре.