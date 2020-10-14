Лига наций

Украинский хавбек высказался о победе над сборной Испании в Лиге наций.

Сборная Украины одержала сенсационную победу над Испанией в поединке элитного дивизиона Лиги наций.

Полузащитник "желто-синих" Виктор Цыганков, забивший единственный гол в этом матче, поделился эмоциями от первой в истории победы над "Фурией Роха".

"Я не герой. Герой — команда. Мы вышли на матч единым целым. Хочу также поздравить Бущана. Думаю, он провел свою лучшую игру".

"Понимали, кто такая Испания, пытались не дать пространства, потому что соперник сразу же наказывает за мелкие ошибки. Командный дух принес нам удачу. Понимаем, что предыдущие три матча сыграли не лучшим образом и хотели реабилитироваться перед болельщиками, которые пришли нас поддержать".

"Игра без мяча? Мы понимали, какие у Испании игроки. У них были моменты, но без удачи не обошлось. Понимали, что большинство времени будем играть сзади. Бущан отыграл свою лучшую игру. До последнего верили, что можем победить", — приводит слова Цыганкова официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть смотреть видео голов и обзор матча Украина — Испания вы можете на Football.ua.