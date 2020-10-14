Лига наций

Наставник сборной Украины высказался о победе над сборной Испании в Лиге наций.

Сборная Украины одержала сенсационную победу над Испанией в поединке элитного дивизиона Лиги наций. Главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко поделился эмоциями от первой в истории победы над "Фурией Роха".

"Хочу поблагодарить команду за ту самоотдачу, за то желание, с которым они выполняли установки. Сегодня было тяжело и без каких-то преувеличений я хочу сказать, что очень рад выступлением команды и добиться результат с такой командой очень много для нас значит".

"Надеюсь, мои победы будут впереди, я смотрю вперед. Я благодарю только ребят, потому что они выполнили все, о чем я просил. По заменам – я смотрел за игрой, смотрел, кому не хватало энергии, ведь нам нужно было создавать прессинг, игроки много перемещались, делали много черновой работы, и замены были, чтобы убрать тех, кто потерял энергию".

"Испания и Германия будут бороться за выход из группы, а наша задача – остаться в этой группе. Я считаю, что победа – это не чудо, а результат проделанной нами работы; результат того, что ребята выполнили план. Мы дрались за каждый кусочек на футбольном поле. И чтобы достигать результата нужно на каждую игру выходить с таким желанием".

"Мы практически никаких изменений в перерыве не делали. Наш план был выдержать первый тайм – мы понимали, что Испания будет много атаковать, имея силы. И мы понимали, что во втором тайме они немного устанут и будут проседать, а у нас будут возможности забить".

"Я в футболе не первый день. Будучи игроком, я всегда чувствовал давление, и я могу это контролировать. В нашей жизни бывают победы и поражение, и я отношусь к этому взвешенно. Я анализирую, и это мне помогает держать баланс".

"Действия, которые делала команда, — она заставляла испанцев предоставлять нам возможности. Мы ждали момента, чтобы этим воспользоваться. Футбол – это не только тактика, но и эмоции. Тот эмоциональный объем, который у них был, помог одержать победу".

"Я расту как тренер тоже, я должен выходить из ситуации. Это отличный тренерский опыт для меня, ведь ситуация меня заставила абсолютно пересмотреть план на игру. Мы не можем сейчас на равных играть с Испанией, Германией, топ-сборными, и нам нужно находить способы, чтобы играть с ними на уровне".

"Все равно задача наша в Лиге наций не будет меняться. Мы еще не готовы конкурировать на этом уровне. Мы можем сыграть 4-5 матчей здесь, но я реалист – для того, чтобы мы могли конкурировать, нам нужен более сильный чемпионат. А эти экстремальные ситуации, как коронавирус, нам не помогают".

"А Бущан – я похлопал его перед ребятам и сказал: "Наконец-то ты сыграл на ноль за национальную команду". Он великолепно сыграл, мы все знаем его характеристики, он молодец. Я не согласен с тем, что его дебют вынужденный. Я собирался всем давать шанс и смотреть. Может, не три игры, но одну он бы точно получил".

"У нас появилась конкуренция. Кто будет лучше, тот и будет играть. Это закон нашей команды.

У нас есть капитан Андрей Пятов. Пока он будет играть в национальной команде — он будет капитаном. Следующий на очереди — Ярмоленко", — заявил Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что смотреть смотреть видео голов и обзор матча Украина — Испания вы можете на Football.ua.