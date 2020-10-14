Лига наций

Наставник "оранжевых" поделился ожиданиями от поединка в рамках Лиги наций.

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур рассказал о подготовке ко встрече с Италией в 4-м туре Лиге наций.

"Три матча за восемь дней – это много. Почти всем этим игрокам нужно играть за свои клубы и это тоже нужно учитывать. Как результат, турниры не всегда складываются так, как бы вам хотелось. Мы не сыграли хорошо против Боснии, но мы создали пять хороших моментов.

Я никогда не думаю о мести – ни о серии пенальти в 2000 году, ни об Интере. Я бы хотел сосредоточиться на сборной Нидерландов. Я не думаю о прошлом и не нуждаюсь в мести.

Мы тренировались по двум сценариям. Команда решит, какой использовать на поле. Если первый не сработает, мы быстро переключимся на план Б. Вы увидите что-то другое по сравнению с домашним матчем. Я позитивно настроен", – рассказал де Бур в комментарии официальному сайту УЕФА.

Матч Италия – Нидерланды состоится в Бергамо в среду, 14 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.