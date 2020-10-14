Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги наций.
Черногория – Люксембург, fscg.me
14 октября 2020, 08:51
В матче 4-го тура Лиги наций Люксембург обыграл на выезде Черногорию со счетом 2:1. Иванович вывел хозяев вперед середине первого тайма, но голы Муратовича и Синани принесли победу люксембургской команде.
Вингер Динамо Жерсон Родригес провел на поле весь поединок, но не отличился результативными действиями.
Черногория – Люксембург 1:2
Голы: Иванович, 34 – Муратович, 42, Синани, 86.
Черногория: Миятович, Радунович, Распопович (Вукчевич, 79), Симич, Савич, Вукчевич, Косович (Шчекич, 78), Хакшабанович, Исламович (Бечирай, 66), Иванович (Янкович, 86), Йоветич.
Люксембург: Морис, Янс, Скендерович, Карлсон, Пинту, Тилль (Девилль, 58), Жерсон, Синани (Тилль, 90), Баррейро, Родригес, Муратович (Мартинс, 89).
Предупреждения: Вукчевич, Симич, Иванович , Распопович – Баррейро.
Удаления: Янкович (90+4), Симич (90+6) – Тилль (90+4).