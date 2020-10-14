Лига наций

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги наций.

В матче 4-го тура Лиги наций Люксембург обыграл на выезде Черногорию со счетом 2:1. Иванович вывел хозяев вперед середине первого тайма, но голы Муратовича и Синани принесли победу люксембургской команде.

Вингер Динамо Жерсон Родригес провел на поле весь поединок, но не отличился результативными действиями.



Черногория – Люксембург 1:2

Голы: Иванович, 34 – Муратович, 42, Синани, 86.

Черногория: Миятович, Радунович, Распопович (Вукчевич, 79), Симич, Савич, Вукчевич, Косович (Шчекич, 78), Хакшабанович, Исламович (Бечирай, 66), Иванович (Янкович, 86), Йоветич.

Люксембург: Морис, Янс, Скендерович, Карлсон, Пинту, Тилль (Девилль, 58), Жерсон, Синани (Тилль, 90), Баррейро, Родригес, Муратович (Мартинс, 89).

Предупреждения: Вукчевич, Симич, Иванович , Распопович – Баррейро.

Удаления: Янкович (90+4), Симич (90+6) – Тилль (90+4).