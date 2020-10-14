Лига наций

Удалось завоевать очко в матче против Лихтенштейна.

В рамках поединка Лиги наций сборная Сан-Марино на выезде сыграла вничью с Лихтенштейном (0:0).

Примечательно, что последний раз команда Сан-Марино не проигрывала в ноябре 2014 года, сыграв в домашней игре вничью против Эстонии (1:1).

Таким обзаром, сборная из карликового государства сумела прервать серию из поражений, которая длилась 39 поединков.

Напомним, в параллельном матче сборная Украины в родных стенах обыграла Испанию.