Лига наций

Президент УАФ подвел итог встречи против Испании.

Президент УАФ Андрей Павелко высказал свое мнение о поединке Лиги наций, в котором Украина обыграла Испанию (1:0).

"Как и год назад в матче с Португалией, особая энергетика Дня защитника Украины и лучшие в мире болельщики на НСК Олимпийский помогают национальной сборной одержать важнейшую победу в противостоянии с одной из сильнейших сборных мира — Испанией".

"Этот результат — закономерный итог тяжелой работы тренерского штаба Андрея Шевченко и футболистов нашей команды. Команды, бьется до последней секунды и одерживает победу в тяжелом поединке. Невероятные болельщики, которые преданно поддерживают родную сборную до последнего.

Спасибо и поздравляю всех наших болельщиков с этим успехом. Поздравляю сборную во главе с Андреем Шевченко с реваншем над испанцами. "Сине-желтые" закрепляются на третьем месте и только на один пункт отстают от лидера в одной из самых сложных групп элиты европейского футбола", — написал Павелко в своем Facebook.

Ранее свой послематчевый комментарий дал и главный тренер сборной Андрей Шевченко.