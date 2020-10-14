Лига наций

Тренер прокомментировал поединок Лиги наций.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал свой оценку поединку Лиги наций против Швейцарии.

"Это была очень напряженная игра. Обе команды пошли на большой риск, но было и несколько ошибок. Мы плохо начали игру, но мы продемонстрировали характер. Тем не менее, мы допустили ряд ошибок в защите. Наш план состоял в том, чтобы играть с определенным элементом риска, но мы должны исправить эти ошибки.

Когда мы поедем на Евро, наша цель — пройти как можно дальше, но выход в полуфинал — это минимальная цель. У этой команды большой потенциал. Нам нужно исправить несколько вещей, но я думаю, что есть много поводов для волнения", — цитирует Лева Goal.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча между Германией и Швейцарией.