Тренер прокомментировал поединок Лиги наций.
Йоахим Лев, getty images
14 октября 2020, 11:42
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал свой оценку поединку Лиги наций против Швейцарии.
"Это была очень напряженная игра. Обе команды пошли на большой риск, но было и несколько ошибок. Мы плохо начали игру, но мы продемонстрировали характер. Тем не менее, мы допустили ряд ошибок в защите. Наш план состоял в том, чтобы играть с определенным элементом риска, но мы должны исправить эти ошибки.
Когда мы поедем на Евро, наша цель — пройти как можно дальше, но выход в полуфинал — это минимальная цель. У этой команды большой потенциал. Нам нужно исправить несколько вещей, но я думаю, что есть много поводов для волнения", — цитирует Лева Goal.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча между Германией и Швейцарией.